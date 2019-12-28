Balayı çiftlerinin en gözde adası: Bali

Endonezya’nın en ünlü adası Bali, her köşesinde tapınak bulunan, modernliğin yanı sıra geçmişin izlerini en iyi şekilde koruyan bir Uzakdoğu muhteşemliği. Romantizm arayanların da uğrak yeri Bali aynı zamanda balayı çiftlerinin de ilk tercihlerinden biri.

Bali, dünyanın her yerinden turistlerin akın ettiği popüler bir tatil yeri. Egzotik peyzajının yanı sıra benzersiz kültürü ve geçmiş ile geleceğin çok güzel harmanlandığı Bali, gelen turistlere benzersiz deneyimler sunan bir tatil beldesi.

Bali’nin sıcak ve tropik iklimi, bu şirin adayı daha da cazip bir yer haline getiriyor. Bali’de adanın tamamını keşfetmek ve güneşin, denizin, eşsiz kumun tadını çıkarmak istiyorsanız en iyi zaman Nisan ve Eylül ayları arası.

Dünyada turizmin en önemli noktalarından biri olan Bali, en çok turisti Temmuz ve Ağustos aylarında alıyor. Bu dönem Bali’de sörfçülerin en popüler zamanı olarak bilinir. Endonezya’nın dünyaca ünlü tatil beldesi Bali, güneş, kum, deniz tatilinin yanı sıra geleneksel festivallere de ev sahipliği yapıyor ve ada renk cümbüşüne bürünüyor.

Güney Bali adanın popüler turistik yerlerinden. Birçok zevke hitap eden turistik mekanlar burada bulunuyor.

Kuta, Legian ve Seminyak pek çok plajın yanı sıra gece kulüplerine ve kafelere ev sahipliği yapmakta. Bu bölge daha çok genç turistler arasında popüler.

Sanur ise biraz daha az kalabalık, sessizlik ve huzur isteyen turistlerin tercih ettiği bir bölge. Ancak burada da özellikle de Balinese sahilinde çok sayıda restoran ve kafe bulunmakta.

Bali’de aç kalmanız mümkün değil. Tavuktan deniz ürünlerine, domuz etinden çeşitli meyvelere birçok alternatif bulunmakta. Bali mutfağında renk ve lezzet açısından oldukça zengin.

Bali’de gezilecek yerlerin başında tapınaklar gelir. Bratan Gölü kıyılarında bir Hindu tapınağı olan Pura Ulun Danu Bratan’ı özellikle batımı sırasında izlemek büyük keyif vermekte.

Turistlerin Bali’nin güney ucunda bulunan, Green Bowl Plajı ve Tegal Wangi Plajı gibi birbirinden muhteşem deniz manzaralarını görebileceği yerleri keşfetmeleri de mümkün.

Bali’nin kültür merkezi Ubud

Bali’nin kuzeyde yer alan Ubud ise deniz, güneş, muhteşem manzaralarının yanında başlı başına bir kültür merkezidir. Burada birçok geleneksel sanatçı yaşarken, ruhunuzu da tazeleyeceğiniz doğal mekanlar bulunmaktadır. Müzeleri, saraylarıyla da ünlü olan Ubud, Bali’nin en tercih edilen bölgelerinin başında gelir.

Ubud’daki tatil köyleri, sağlıklı yaşam paketleri, Spa ile ünlü otelleri ile çeşitli tatil imkanları sunuyor.

Bali balayı turlarının bir başka gözdesi Canggu

Her geçen gün popülerliğini arttıran, Bali Adası’nda bulunan, Seminyak’ın hemen kuzeyinde yer alan Canggu da turistlerin ilgisini çeken başka bir cennet. Bir sörf bölgesi olan Canggu’da Canggu Plajı, Pererenan, Echo Plajı ile Batu Bolong’u da içeren birçok plaja sahip. Canggu’da sabahları, kumsalda koşu ve egzersiz yapan bir çok turisti görebilirsiniz. Kuta’ya benzer şekilde, sayısız kafe, lokanta ve otel bulunan Canggu nispeten biraz daha sakindir.

Bali güzellikleri: Üç Kız Kardeş

Bali’nin diğer gizli mücevherleri arasında Nusa Penida, Nusa Lembongan ve Nusa Ceningan’ın bulunduğu “Üç kız kardeş Adaları” bulunmaktadır. Bu üçlünün en büyüğü olan Nusa Penida, nefes kesici manzara ve bozulmamış plajları olan sakin bir cennettir.

Angel’s Billabong, Broken Beach ve Atuh Plajı muhteşemliği ile ziyaretçilerin ilgi odağı konumundadır. Nusa Penida’yı ziyaret ederken, bir mağaranın içinde bulunan Goa Giri Putri Tapınağı’nı gezmeyi unutmayın.