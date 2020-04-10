Barcelona’da garip olaylar! 6 yönetici istifa etti

La Vanguardia’nın haberine göre Barcelona’da 6 yönetim kurulu üyesi istifa etti. Bu isimlerin Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elias, Josep Pont, Maria Teixidor ve Jordi Calsamiglia oldukları kaydedildi.

Başkan Bartomeu bu hafta başında bazı yönetim kurulu üyelerinin görev tanımlarını değiştirmiş, pasif konuma getirmişti.

Barcelona Başkanının troll hesapları mı var?

İstifa eden 6 yönetici, Bartomeu’nun sosyal medya olayını iyi yönetemediğini düşünüyor. İddiaya göre Bartomeu, bazı Barçalı futbolcular ve teknik direktörler aleyhine paylaşımlar yapmaları için troll hesaplarla anlaştı. Ancak Kalatan ekibi bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle futbolcuların maaşlarında indirime gidilmesi sürecinde de Bartomeu’nun tutarsız davrandığı ve bu 6 yöneticinin bu durumdan rahatsız oldukları belirtildi.

La Vanguardia, önümüzdeki günlerde yeni istifaların gelebileceğini iddia ediyor.

Bu 6 isim istifa mektuplarında Barcelona’nın en kısa sürede bir seçime gitmesi gerekliliğini de paylaşmış.