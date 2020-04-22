Barcelona’dan Abdülkadir Ömür paylaşımı

La Liga ekibi Barcelona’nın Twitter’daki Türkçe sayfası Abdülkadir Ömür paylaşımı ile şaşırttı. Genç futbolcunun bordo-mavili kulübün Twitter hesabından Barcelona ve Messi ile ilgili “”Barcelona’da Messi ile oynamak futbolda zirve. Barça ve Messi hayranlığım malum. Yaşanılması zor bir hayalmiş gibi görünüyor ama ben bu hayali gerçekleştirmeyi hep düşünüyorum” sözleri alıntı yapılarak futbolcuya cevap verildi.

Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, “Hayaller hızlı bile olsa, peşinden koşmayı bırakma…” ifadeleri kullanıldı.