Barcelona’dan Camp Nou girişimi

İspanya La Liga Santander ekiplerinden FC Barcelona, koronavirüs ile ile mücadeleye destek amacıyla Camp Nou isim haklarını Barça Vakfı’na devrettiğini açıkladı.
Barcelona Türkçe resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “FC Barcelona, #COVID19 ile mücadeleye destek amacıyla Camp Nou isim haklarını Barça Vakfı’na devretti.” ifadeleri kullanıldı.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
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