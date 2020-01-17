Barış Pınarı bölgesinde 3 şehit daha

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 3 askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Acı haber Eskişehir, Tokat ve Şanlıurfa’ya ulaştı

Piyade Binbaşı Şevket Tombul’un Eskişehir’de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Baba Necdet ile anne Şehnaz Tombul’un Erenköy Mahallesi Aklar Sokak’taki evine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini yakınlarına verdi.

Haberin duyulmasının ardından Tombul ailesinin komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve komşu evlere Türk bayrakları asıldı.

Evli ve 2 çocuk babası şehidin eşi Aslıhan Tombul’un Ankara’da ikamet ettiği öğrenildi.

29 yaşındaki Piyade Teğmen Sinan Bilir’in şehadet haberi, Tokat’taki ailesine verildi.

Şehidin Mahmutpaşa Mahallesi’nde yaşayan annesi Nevriye Bilir’e şehadet haberini, Tokat Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Ayhan Ocak, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili ile diğer ilgililer verdi.

Şehidin evinin balkonuna ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Bilir’in 3 kardeşi bulunduğu, 6 ay önce babası Bahattin Bilir’i kaybettiği, son olarak 2 ay önce babası için okutulan mevlit dolayısıyla Tokat’a geldiği öğrenildi.

Uzman Onbaşı Alpaklı bir ay önce evlenmişti

Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı’nın şehadet haberi Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki ailesine verildi.

Şehidin ilçe kırsalındaki Salmanlar Mahallesi’ndeki babaevine giden Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan ve askeri yetkililer, haberi baba Ali ile anne Aysel Alpaklı’ya verdi.

Eve ve sokağa Türk bayrakları asılırken, haberi alan şehidin yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan şehit askerler için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diledi.

Oktay, Twitter hesabından, şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fuat Oktay mesajında, “Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hain terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.” ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, şehit askerler için taziye mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan üç asker için taziye mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Piyade Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı’nın Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar yayımladığı mesajında, “Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.” ifadesini kullandı.

Akar, “Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır” başlığıyla yayımladığı mesajlarında, şehit askerlerin fotoğraflarını da paylaştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan şehit askerler için başsağlığı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi’nde şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Barış Pınarı Harekatı bölgesinde alçak teröristlerin düzenlediği hain saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Başımız sağolsun.”

Bakan Gül ve Kurum’dan şehit askerler için taziye mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diledi.

Bakan Gül, Twitter hesabından şehit olan askerler için yayımladığı başsağlığı mesajında şunları kaydetti:

“Tel Abyad’da bombalı saldırı sonucu şehit olan üç yiğidimiz; Binbaşı Şevket Tombul, Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı’ya Allah rahmet eylesin. Ailelerinin, yakınlarının, silah arkadaşlarının ve aziz milletimizin başı sağolsun. Mekanları cennet olsun.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, “Barış Pınarı Harekat bölgesinde yol kontrolü sırasında hain teröristlerin bombalı araçla düzenlediği alçak saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağolsun.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’ndan şehit askerler için başsağlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi’nde, şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”