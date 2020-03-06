Başakşehir’in maçı seyircisiz!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasındaki rövanş mücadelesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. / Son Dakika…

Danimarka’da bugüne kadar 15 virüs vakası tespit edildi.

Danimarka Kulübü’nden yapılan açıklamada, Mart ayında AC Horsens, İstanbul Başakşehir ve Randers FC ile oynanacak maçların koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz gerçekleşeceği aktarıldı.

Başakşehir, Sporting Lizbon’u zorlu iki maç sonunda eleyerek adını son 16’ya yazdırmıştı. Kopenhag ile Başakşehir’i karşı karşıya getirecek olan deplasman mücadelesi 19 Mart’ta oynanacak. İlk maç ise İstanbul’da 12 Mart tarihinde gerçekleşecek.