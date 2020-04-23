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Başbakan Marin evden çalışacak
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, tedbir olarak kendi evinden çalışacağını açıkladı.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, koronavirüs salgınında tedbir olarak bugünden itibaren evden çalışacağını söyledi.
Karar, geçen hafta başbakanlık konutundaki bir çalışana koronavirüs teşhisi konmasının ardından geldi.
Başbakanlık kaynakları Marin’in virüse maruz kalma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirterek “Herhangi bir belirti yok, kendini iyi hissediyor” bilgisi paylaşıldı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan çalışanın da belirti göstermediği, başbakanlık konutunda çalışırken Sanna Marin ile temas etmediği de bildirildi.
Finlandiya bugüne kadar 4 bin 129 koronavirüs vakası ve 149 ölüm bildirdi.
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