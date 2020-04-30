Başkent Bölgesi’nde aktif vaka kalmadı
Avustralya'da koronavirüs salgını nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybederken Başkent Bölgesinde aktif vaka kalmadığı bildirildi.
Yeni Güney Galler (NSW) ve Tazmanya eyaletlerinde 3 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki toplam can kaybı 91 oldu.
NSW ve Tazmanya Sağlık Bakanlıklarının yaptığı açıklamaya göre, Kovid-19’a yakalanan 2 kişi Sydney’de, biri kişi de Tazmanya’nın Burnie kentinde hayatını kaybetti.
Yaşanan can kayıplarıyla Avustralya genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 91’e yükseldi.
Resmi verilere göre, ülke genelinde yaklaşık 551 bin kişiye test yapıldı ve virüs bulaşan 6 bin 746 kişiden 5 bin 685’i iyileşti.
Öte yandan Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) virüse yakalandığı belirlenen tüm hastaların iyileştiği açıklandı.
ACT Sağlık Şefi Dr. Kerryn Coleman, bu durumun memnuniyet verici olduğunu ancak salgının devam ettiğini hatırlatarak, “Şu anda aktif bir vakamız olmasa da salgının ACT’deki gidişatına ilişkin en doğru tabloyu görmemiz için test yapmaya devam etmemiz gerek.” ifadelerini kullandı.
Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi ve acil durumlar haricinde akraba ve ev ziyaretleri yasaklandı.
Cenaze defin işlemlerinin 10, düğünlerin 5 kişiyle yapılabildiği Avustralya’da, kısıtlama ve karantina kurallarına uymayanlar para ve hapis cezalarına çarptırılıyor.
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