“Başkentgaz’ın sahibi Mehmet Torun Mansur Yavaş’a ve bana küfredip telefonu kapattı”

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na 8 milyon dolar ‘bağış’ yapan Başkentgaz’ın sahibi Mehmet Torun’un kendisini arayarak küfür edip telefonu kapattığını açıkladı. Öztürk, Torun’un Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve danışmanı Mahmut Esen’e de küfür ettiğini belirtti.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, ‘Mehmet Torun küfredip telefonu kapattı’ başlıklı bugünkü yazısında Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na 8 milyon dolar ‘bağış’ yapan Başkentgaz’ın sahibi Mehmet Torun’un kendisini arayarak küfür edip telefonu kapattığını söyledi.

Öztürk’ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

“Gökçek’in açtığı ihalede parası zamanında ödenmediği için ilk ihale iptal edildi. İkinci ihalede, Başkentgaz’ın yüzde 80’i Mehmet Emin Karamehmet’e verildi. Yine sorun çıktı ve ihale iptal edildi. İki yıllık süre de doldu. Yeni ihaleye çıkılmadan önce kanun değiştirildi, Başkentgaz’ın yüzde 80’i değil, yüzde 100’ünün devri öngörüldü. Sonuçta, belediyeye ait gazın yüzde 100’ü, 25 Ocak 2013 tarihinde Torunlar Şirketi’ne devredilmiş oldu. Diğer doğalgaz dağıtım şirketlerinde belediyelerin yüzde 20 hakkı ve yönetimde temsilcisinin bulunmasına rağmen, Ankara’da bunlar yapılmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olan yasanın iptali için dava açtı. Bu durumu yazdığımız için Mehmet Torun aradı ve belediyenin verdiği bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi, ardından da Başkan Yavaş’a, danışmanı Mahmut Esen’e ve bana küfredip telefonu kapattı.”