Bazı depremzedeler tren vagonlarına yerleştirildi!

Elazığ’daki deprem sonrası konaklama sorunu yaşayan bazı depremzede aileler TCDD’nin Elazığ Tren Garı’nda bulunan bir trenin vagonlarına yerleştirildi.

6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların barınmalarına yardımcı olmak için harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkilileri, Elazığ Tren Garı’nda treni depremzedelerin kullanımına açtı.

Depremzede Murat Sert, aslen Tokatlı olduğunu, Elazığ’da çalıştığını belirterek, depremde evinin zarar gördüğünü, bu nedenle çocuklarıyla Tren Garı’na sığındıklarını belirterek “Allah TCDD yetkililerinden, devletimizden, milletimizden razı olsun. Bize yardımlar yapılıyor, çok şükür. Bu imkanı bize tanıdıkları için çok teşekkür ederiz. Personel sürekli bizimle ilgileniyor. Çocuklarımız gözümüzün önünde. Deprem dolayısıyla çocuklarımızın psikolojisi bozuldu. Burası sağlam. 3 çocuğum var. Bize yetiyor. Soğuktan bizi korudu” diye konuştu.

Depremde evi zarar gören Nevin Polat da “Deprem anını Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Allah bir daha tekrarını göstermesin. Çok zordu. Evim Yenimahalle’de 5. kat. Evimde hiçbir şeyim sağlam kalmadı. Hasta küçük çocuğum var. Burası güvenli bir yer. Çocuğum iyi. Şükrediyoruz” dedi.