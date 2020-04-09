BBC araştırması: Yaz mevsimi ve sıcak hava salgını bastırmaya yardımcı olacak mı?

Covid-19’un mevsimsel bir virüs olduğu fikri, soğuk ve kuru bölgelerden sıcak ve nemli bölgelere kadar tüm iklim bölgelerinde yayılmasıyla çöpe atılmış gibi görünüyordu.

Başlangıçta küresel seyahatin yayılmasıyla birlikte – mevsimlerin değişmesiyle aynı zamanda – iklimin etkisini özellikle belirlemek zorlaştı.

BBC sağlık muhabiri Rachel Schraer yaklaşan yaz mevsiminden umutlu olup olamayacağımızı araştırdı.

Daha sıcak havanın koronavirüsü durdurabileceği fikri virüsün neredeyse tüm dünyaya yayılmasından dolayı solmuş gibi görünüyor.

Ancak yeni araştırmalar umut ışığı verebilir mi?

Yeni koronavirüsün mevsimsel olup olmadığından emin olmak için henüz çok erken. Bunu gerçekten bilmek için, vakaların yıl boyunca tek bir yerde nasıl değiştiğini izlemek zorundayız.

Ancak ipuçlarını görmek için dünyanın farklı iklimlerindeki yayılmasına bakabiliriz.

Yaz mevsimi için umut veren araştırmalar var

Koronavirüs vakalarının özellikle daha serin, daha kuru bölgeler çevresinde kümelendiğine dair bazı kanıtlar var.

Bir çalışma, 10 Mart’a kadar virüsten özellikle etkilenen ülkelerin – bulaşma yoluyla fark edilmeden yayıldıkları ülkelerin – daha az vakaya sahip olanlardan daha düşük ortalama sıcaklıklara sahip olduğunu gösterdi.

Başka bir makale, 40’tan fazla Covid-19 vakası olan 100 Çin şehrini inceledi ve sıcaklık ve nem ne kadar yüksek olursa, iletim hızı o kadar düşüktü.

Ve henüz hakemli olmayan bir başka çalışma, yeni koronavirüs vakalarının tüm dünyada bulunabilmesine rağmen, salgınların özellikle “nispeten serin ve kuru bölgelerde” – en azından 23 Mart’a kadar – kümelenmiş olduğunu ileri sürdü.

Küresel seyahat ve nüfus yoğunluğu gibi birçok başka faktör var.

Ve virüs mevsim değiştikçe aynı zamanda – başlangıçta küresel seyahat yoluyla – yavaş yavaş dünyaya yayıldığından, iklimin etkisini özellikle belirlemek zordur.

Diğer koronavirüsler mevsimsel midir?

Londra Koleji (UCL) ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan bir araştırmacı ekibine göre, diğer koronavirüslerin çoğunlukla kış aylarında dolaştığına dair bazı kanıtlar var.

Yaklaşık 2 bin kişiden, evlerinde herhangi birinin solunum yolu hastalığı belirtileri olup olmadığını haftalık olarak bildirmelerini istediler. Ve semptomları olan herkesten bir dizi virüsü test etmek için bir çubukla numune göndermesi istendi.

Ve araştırmacılar, kışın koronavirüs vakalarında grip mevsimiyle aynı zamanda büyük artışlar gözlemlediler. Yaz aylarında ise az sayıda vaka vardı.