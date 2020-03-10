Beckham’ın “İngiliz Mirası” Peaky Blinders kıyafetleri Türkiye ve Çin malı çıktı, İngilizler çıldırdı

David Beckham ünlü İngiliz dizisi Peaky Blinders’dan esinlenen bir dizi Kent & Curwen marka kıyafetlerin reklam yüzü olmuş ve kıyafetleri meşhur etmişti. Ancak “İngiliz Mirası” diye reklamı yapılan kıyafetlerin etiketlerinde “Made in China” ve “Made in Turkey” yazılarını gören İngilizler bu duruma sosyal medyada alaycı yorumlar yaptı.

44 yaşındaki Beckham, kıyafet tasarlamaya ve satışları artırmaya yardımcı olmak için markanın yüzü haline getirilmiş, 2015 yılında Kent & Curwen ile beş yıllık küresel lisans anlaşması imzalamıştı.

Kraliyet ailesine olan bağlılığından ve iş ilişkilerinden gurur duyduğunu sürekli dile getiren Kent & Curwen markasının üretimini Çin ve Türkiye’de yaptığının ortaya çıkması üzerine sosyal medyada ilginç yorumlar yapıldı.

Mirror gazetesinin derlediğine göre bazı kullanıcı yorumları şöyle;

“Reklamlara aldanarak satın aldım fakat “Made in China” etiketini görmek beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı”

“Sadece etiketleri kontrol ettim. Türkiye. Hayal kırıklığı”

“Bunlardan herhangi biri gerçekten İngiltere’de mi yapılıyor? Hangi İngiliz mirası?”

“Sadece rozet İngiltere’de yapılırsa şaşırmam.”

“Birkaç kıyafetim var, hepsi Türkiye’de yapılmış.”

Kent & Curwen markası

Ünlü moda markası 1926 yılında Eric Kent ve Dorothy Curwen tarafından Londra’da kuruldu. Firmanın web sitesinde Kent & Curwen şöyle tanıtılıyor;

“Şirket ilk olarak 20. yüzyıl İngiliz tarzını tanımlamaya yardımcı olan askeri, kulüp ve kolej temsilcileri üreticisi olarak işe koyuldu. 1930’larda Kent & Curwen ikonik kriket kazaklarını tanıttı ve Hollywood Kriket Kulübü ve Palm Springs Raket Kulübü’nü giydirmek için önemli spor etkinliklerine ve kulüplere tedarikçi olmaya devam etti.”

Birçok kraliyet mensubunun Kent & Curwen marka kıyafetlerle spor yapması da çok uzun sürmedi. Markanın oluşturulmasından 50 yıl sonra, Three Lions Herald Kent & Curwen’in tescilli ticari markası oldu.

Firmanın Londra’daki Covent Garden’da bir amiral gemisi mağazası var.