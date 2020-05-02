Belçika’da ölüm oranı neden bu kadar yüksek?

Dünya genelinde salgın nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ülkeler sırasıyla ABD, İtalya, İngiltere, İspanya. Fransa ve Belçika.

Ancak ölüm sayıları nüfusa oranlandığı zaman Belçika bir anda listenin ilk sırasına yerleşiyor.

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz günlerde bir grafik göstererek ölüm oranlarında Belçika’nın birinci, ülkesinin ise 7. sırada olduğunu söylemiş ve ABD’nin salgını daha etkili bir şekilde ele aldığını ileri sürmüştü.

Belçika’nın nüfusu 11.5 milyon. Yani her 100 bin kişiden 66’sı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 330 milyonluk ABD’de bu sayı 19.

Ancak Belçikalı bir virolog ve hükümet sözcüsü Prof Steven Van Gucht, bu rakamların “kötüye kullanılan” hatalı karşılaştırmalar olduğunu savunarak “Bu, halk sağlığı bilimi ile siyasi motivasyon arasındaki farktır” dedi.

Belçika’da farklı olan ne?

Belçikalı yetkililer, dünyadaki başka hiçbir ülkenin şu anda yapmadığı bir şekilde saydıklarını söylüyor. Yetkililere göre hastanelerde ve bakım evlerinde Covid-19 teşhisi konulmamasına rağmen şüpheli olan ölümleri koronavirüs verilerine dahil ettiklerini özellikle belirtiyor.

Belçika’nın son resmi rakamlarına göre, 7 bin 703 ölümden % 53’ü bakım evinde. Bakım evlerindeki ölümlerin yaklaşık % 16’sı koronavirüs için pozitif test edildi. Gerisi ise şüpheli olmasına rağmen koronavirüs ölüm vakalarına dahil edildi.

Bu, Covid-19’un neden olduğu 3.500’den fazla ölümün sayıldığı, ancak doğrulanmadığı anlamına geliyor.

Belçikalı yetkililer salgının başında hatalar yapıldığını da kabul ediyorlar: Kötü hazırlık, kişisel koruyucu ekipmana sahip olmayan evde bakım personeli gibi faktörler virüsün yıkıcı etkisinin hızla yayılmasını sağladı.

Artık huzurevindeki tüm personele maske ve koruyucu giysi veriliyor. Sağlık Bakanlığından ve ordudan hemşireler de huzurevi personeline yardım ediyor.

Huzurevlerinde ilginç gözlem

Epidemiyologlar, bakım evlerinde “dikkat çekici” bir gözlem yaptıklarını, sakinlerin yaklaşık % 10’unun virüsün asemptomatik taşıyıcıları olduğunu ve bir bağışıklık oluşturduğunu söylüyor. Yetkililer bunun küçük ama önemli bir ayrıntı olduğunu söylüyor.

Belçika’daki karantina kuralları

18 Mart’tan bu yana tüm zorunlu olmayan işler kapatıldı ve acil çalışanların yanı sıra insanlardan evde kalmaları istendi.

Alışveriş aile başına bir kişi ile sınırlandı. En az 1.5 metre sosyal mesafeyi korumak şartıyla köpek gezdirmek, en fazla bir kişi ile egzersiz yapmak serbest bırakıldı.

Belçika polisi, drone da kullanarak sosyal mesafe kurallarını ihlal eden herkese para cezası kesiyor.

Lüksemburg, Fransa ve Hollanda ile sınırlarda, yalnızca sınır ötesi işçiler veya Belçika’ya girmek için acil bir nedeni olanlar için kontrol noktaları oluşturuldu.

Bazı bisikletçiler Hollanda’ya bir yolculuk yaptıktan sonra geri dönüşte Belçika polisi tarafından para cezasına çarptırıldı.

Belçika politikasından farklı olarak Hollanda, Başbakan Mark Rutte’nin “akıllı karantina” olarak nitelendirdiği bir yöntem uyguluyor. Çiçekçi, fırın, giyim mağazası, oyuncakçı gibi dükkanlar Hollanda’da faaliyetlerine devam ediyor.

Daha büyük bir nüfusa sahip olmasına rağmen, Hollanda’da daha az ölüm meydana geldi. Ancak Belçika’nın aksine Hollanda, bakım evlerinde şüpheli Covid-19 ölümlerini saymıyor.

Belçika’nın Covid-19 görev gücü başkanı Bakan Philippe De Backer’e, Belçika’nın sıkı karantina kuralları ile daha gevşek kurallara sahip İsveç ve Hollanda örnekleri hatırlatıldı. Backer, İsveçlilerin hükümetin tavsiyelerine daha sıkı uyduklarını söylemekle yetindi.

Belçika’da normalleşme nasıl olacak?

Belçika karantinayı dört aşamada kademeli olarak kaldıracak. Pazartesi gününden itibaren vatandaşların kendi maskelerini yapabilmeleri için kumaş mağazaları açılacak. Toplu taşımada maske takmak zorunlu olacak. En fazla iki kişi olmak şartıyla spora da izin verilecek.

Diğer tüm mağazalar 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak. Okullar 18 Mayıs’ta yeniden başlayacak ve her sınıfta en fazla 10 öğrenci olacak.

Kafeler, restoranlar ve bazı turistik yerler, vakalarda ikinci bir artış olmazsa, 8 Haziran’dan sonra açılacak. Yurtdışı seyahatlerine Haziran başında izin verilebileceği de gündemde.