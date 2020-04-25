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Belediye başkanına saldırı olayında 3 kişi tutuklandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Belediye Başkanı Mümtaz ile eşi Fatma Şenel'in yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

NationalTurk 25/04/2020
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 4’ü savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 3 kişi tutuklanırken 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında bulunan otelin işletmecisi E.E’nin, suçunu itiraf ettiği, olayın otelin ruhsatının belediye tarafından iptal edilmesinden kaynaklandığını söylediği öğrenildi.

Yeşilova ilçesinde Belediye Başkanı Mümtaz ile eşi Fatma Şenel, 20 Nisan’da kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin silahlı saldırısında yaralanmıştı.

Silahlı saldırının, mülkiyeti belediyeye ait otelin ruhsatının “Kimlik Bildirme Kanunu’na aykırı hareket” nedeniyle kaymakamlığın bildirimi üzerine 15 Nisan’da Yeşilova Belediye Başkanlığınca iptal edilmesi gerekçesiyle yapıldığı belirtilmişti.

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