Ben Affleck ve Ana De Armas Küba tatilinde görüntülendi

Ben Affleck Ana De Armas çiftinin Küba kaçamağı dünya magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bir kaynak People’a ikilinin Cumartesi günü Küba’nın başkenti Havana’dan ayrıldığını ve özel jetlerine binmeden önce görüntülendiğini bildirdi. Kaynak ikili için “Kesinlikle birlikteler” derken ünlü çift bir gün önce de alışveriş yaparken görüntülenmişti.

Havana’daki La Corte del Principe adlı bir Küba restoranında da görüntülenen çiftin hayranlarıyla fotoğraflar çekildiği de ortaya çıktı.

47 yaşındaki Ben Affleck ve 31 yaşındaki Ana de Armas’ı gören kaynaklardan bir başkası da “Ana’nın birlikte yürürken Ben’in kolunu tuttuğunu gördüm, çok mutlu görünüyordu – kesinlikle çok etkileyici! Ben tamamen çıktıklarını düşünüyorum” dedi.