Bencillik! Bodrum ve Marmaris’e akın ettiler

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından “Bodrum’da pozitif vakalar artıyor” açıklamasının ardından çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Bodrum’a 9-30 mart tarihleri arasında 125 bin aracın giriş yaptığı ileri sürüldü.

Bodrum’un yerel gazetelerinde yer alan haberlere göre ilçe merkezinin tek girişi olan Torba trafik uygulama noktasında başka illerden gelen araçlar teker teker kontrol ediliyor. İlçeye giriş yapanların ateşleri ölçülüyor, adres bilgileri ve telefonları kayıt altına alınıyor.

Bodrum’a gelen yazlıkçılar ve tatilcilerin 14 gün evden çıkmama kuralına uymaları için takip edilecekleri bilgisi verilmeye devam ediyor.

Korona virüs salgını nedeniyle özel kıyafetler giyen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bodrum İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, Bodrum Belediye ekipleri yabancı plakalı araçları denetime devam ediyor.

Ancak denetimleri yapılan araçların sayısı ve Bodrum’a girişlerinin kısıtlanmamış olması Bodrum halkı tarafından sosyal medyada tepki çekti. Bodrum gazetelerinden biri, 9-30 mart arasında Bodrum’a 125 bin aracın girdiğini iddia etti.