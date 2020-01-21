Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu, bir çete tarafından Twitter’da yoğun saldırı altında olduğunu belirterek hesabını bir süre kapatacağını duyurdu. Kuzu, “Beni özleyeceğinizi biliyorum. Görüşmek üzere” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

“Bir çete tarafından Twitter’da yoğun bir saldırı altındayım. Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım” diyen Kuzu, devamla “Emniyet güçlerimiz bu alçak çeteyi en kısa sürede çökertecek. Beni özleyeceğinizi biliyorum. Görüşmek üzere” ifadesini kullandı.