Berat Albayrak “ekonomi çok iyi” tweetleri attı, tepkilerden sonra sildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan büyüme verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. İdlib’te 33 şehit verdiğimiz günde yapılan bu paylaşıma gelen tepkilerin ardından Albayrak attığı tweetleri sildi.

Albayrak şu mesajları paylaştı:

“Böyle bir günde ekonomideki rakamları konuşmak, açıklanan verileri değerlendirmek çok zor geliyor. 2019 yılı politikalarımızın en önemli gösterge verisi olan büyüme açıklandı. %6’lık 4. çeyrek ve %0,9’luk yıl sonu büyüme rakamları beklentileri aşan performansımızı teyit etti.

Mal ve hizmet ihracatımız %6,4 artarken, aynı alandaki ithalatımız ise %3,6 azaldı. Büyümenin detayları, katma değerli üretim, ihracata ve istihdama dayalı model hedefimize de başarı ile ilerlediğimizi gösteriyor.

Beş çeyrektir daralan makine-teçhizat yatırımları 4. çeyrekte %11,7 büyüdü. Yine beş çeyrektir negatif seyreden yurt içi talebin büyümeye katkısı 4,2 puan oldu. Bu veriler güvenin arttığını, yatırımların devreye alındığını ve üretimde güçlü toparlanmanın başladığını gösteriyor.

Son olarak, 2019 yılı bütçe açığının milli gelire oranı da %2,89 olarak gerçekleşirken, bu alandaki hedefimizi (%2,9) de yakalamış olduk. 4. çeyrekle başlayan yıllık bazda büyüme ivmemizi koruyacak ve arzu ettiğimiz model çerçevesinde 2020’de %5’lik büyüme hedefimize ulaşacağız”