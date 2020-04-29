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Berat Albayrak: Fırsatçılara söylüyorum…

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız." dedi.

NationalTurk 29/04/2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Dijital Tarım Pazarı”nın online tanıtımında konuştu.

Bakan Albayrak, “Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız.” ifadelerini kullandı.

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