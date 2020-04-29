Berat Albayrak: Fırsatçılara söylüyorum…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Dijital Tarım Pazarı”nın online tanıtımında konuştu.

Bakan Albayrak, “Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız.” ifadelerini kullandı.