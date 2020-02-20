Berat Albayrak: “Yetmez, daha yeni başladık”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: “Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık.”

Albayrak ayrıca “İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz. Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Ayrıntılar birazdan.