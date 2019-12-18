Beşiktaş kupada ipten döndü!

TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Turun ilk maçını İstanbul’da 3-0 kazanan Beşiktaş, ikinci maçta yenilgiye rağmen son 16 turuna yükselen taraf oldu.

45+1. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda ceza alanında topa iyi yükselen Yunus Emre Çakır, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

54. dakikada Anagold 24Erzincanspor ikinci gole çok yaklaştı. Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Abdurrahman Canlı’nın uzaktan şutunda top üst direğe çarptı.

64. dakikada Lens’in sağdan yaptığı ortada, ceza alanında Umut Nayir’in kafa vuruşunda top üst direkten döndü ve mücadele devam etti.

89. dakikada, uzaktan atılan topu Ali Öztürk kafayla indirdi. Savunma arkasına sarkan Osman Şahin, kaleci Utku Yuvakuran’ın da öne çıktığı pozisyonda meşin yuvarlağı yerden ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Müstakil Atletizm Pisti

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Selahattin Altay, Murat Şener

Anagold 24Erzincanspor: Süleyman Kasap, Yunus Emre Tok (Dk. 72 Osman Şahin), Yunus Emre Çakır, Enes Subaşı, Hüseyin Erol, Abdurrahman Canlı, Ayhan Gürbüz (Dk. 88 Berke Tulpar), Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Hüseyin Çiray, Halil Yılmaz (Dk. 80 Uğurcan Bekçi), Ali Öztürk

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Necip Uysal, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup (Dk. 84 Diaby), Orkan Çınar (Dk. 59 Lens), Muhayer Oktay (Dk. 59 Vida), Erdem Seçgin, Boyd, Umut Nayir

Goller: Dk. 45+1 Yunus Emre Çakır, Dk. 89 Osman Şahin (Anagold 24 Erzincanspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Ayhan Gürbüz, Dk. 87 Ali Öztürk (Anagold 24 Erzincanspor), Dk. 79 Necip Uysal (Beşiktaş)