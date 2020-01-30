Beşiktaş’ta şimdi de Lucescu sesleri

Beşiktaş yönetiminin eski teknik direktör Mircea Lucescu’yu sportif direktörlüğe getirmeyi planladığı, Danışman İbrahim Altınsay ve Futbol A.Ş. yöneticilerinin Rumen hocayla görüşmek için Bükreş’e gittiği öğrenildi.

Beşiktaş Yönetimi Sergen Yalçın’ın ardından tecrübeli bir sportif direktör için kolları sıvadı… Siyah-Beyazlı yönetimin sportif direktörlüğe getirilmesi planlanan Lucescu için dün dev bir adım attı. Danışman İbrahim Altınsay ve Futbol A.Ş. yöneticileri Rumen hocayla görüşmek için Bükreş’e gitti.

Mircea Lucescu’nun teklifi kabul edip önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.