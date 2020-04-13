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Beşiktaş’a bir şok da Alanyaspor’dan

Her kulüp gibi koronavirüs salgını sürecinde ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş, olmayan gelirini de kaptırdı!

NationalTurk 13/04/2020
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Alanyaspor’un Vagner Love transferi nedeniyle Beşiktaş’ın UEFA gelirlerine el koyduğu ortaya çıktı…

Brezilyalı oyuncuyu 3 milyon euro’ya transfer eden siyah-beyazlılar kalan 712 bin euro’luk borcu ödeyemeyince, Akdeniz ekibinden 4 taksitte borcu tamamlamak için izin istedi.

Ancak ayda 178 bin euro’luk taksitlerin de hiçbirisi ödenmeyince Alanyaspor, konuyu mahkemeye taşıdı. 400 bin euro tazminat almaya hak kazandı. Rakamı tahsil etmek içinse Beşiktaş’ın Avrupa Kupası gelirlerine el koydurdu.

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