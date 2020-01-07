Beşiktaş’ta bir ilk! Başkan Ahmet Nur Çebi yönetimden ayrılıyor

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 9 ocak perşembe günü yapılacak genel kurul toplantısı öncesi kulübün resmi internet sitesinde şok bir detay dikkati çekti. Kulüp Başkanı Çebi, Ekim ayında aldığı BJK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığını bırakıyor.

Beşiktaş Postası’nın haberine göre “BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN 01.06.2018-31.05.2019 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 09.01.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI” başlığıyla Beşiktaş’ın internet sitesinde yayınlanan yazıda A.Ş. yönetim kurulu aday listesinde kulüp yönetim kurulu başkanı Ahmet Nur Çebi, 2. Başkan Adnan Dalgakıran ve yönetici Mesut Urgancılar’ın isimleri yer almadı.

Ekim ayındaki olağanüstü seçimden sonra BJK A.Ş.’de yapılan görev dağılımında Ahmet Nur Çebi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, Adnan Dalgakıran Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları yönetim kurulu üyesi, Cenk Sümer ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olmuştu.

BJK A.Ş.’yi Sümer ve Aral yönetecek

9 Ocak Perşembe günü yapılacak olağan genel kurul toplantısında ise yönetim kurulu adayları Cenk Sümer, Celal Aral, Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, Kemal Erdoğan ve Fikri Şener olarak bildirildi. Bağımsız üye adayları ise şöyle; Demet Güdül, Ertan Mitap ve Özgür Şentürk. 9 kişilik aday listesinde kulüp yönetim kurulundan sadece Kocadağ, Torunoğulları ve Erdoğan yer aldı. Aday listesinin sırasına göre genel kurulda Cenk Sümer’in BJK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Celal Aral’ın da başkan vekili seçilmesi bekleniyor.

Yani artık Futbol A.Ş.’yi, Beşiktaş yönetim kurulundan olmayan isimler başkan ve vekili olarak yönetecek. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin faaliyet alanları arasında futbolcularla sözleşme imzalamak, kulüplerine transfer bedeli ödemek, futbol tesisleri kurmak ve işletmek gibi işler bulunuyor.

Bu durum BJK A.Ş. tarihinde de bir ilk demek. Serdar Bilgili döneminde kurulan BJK A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili hep kulüp yönetim kurulu başkanı ve üyelerinden oluşmaktaydı.

Ahmet Nur Çebi, Adnan Dalgakıran ve Mesut Urgancılar’ın neden A.Ş. yönetim kuruluna girmedikleri merak konusu.