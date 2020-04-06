Beşiktaş’ta bomba iddia! Kim o yönetici?

Mahmutyazıcıoğlu’nun attığı tweetlerde en çok merak edilen konuların başında Vodafone Park için kesilen çatı danışmanlık faturası ve en çok primi kim aldı sorusu oldu.

Duhuliye’nin haberi şöyle;

Eski yöneticilerle yaptığımız görüşmeler sonucunda, Fikret Orman döneminde, başkanın bilgisi dahilinde, teknik ekipten bir çalışana fazladan çift prim yazıldı. Alınan primin bir tanesi düzenli olarak üst düzey bir yöneticiye verildiği, Primi alan yöneticinin bu parayı stad ve ümraniye çalışanlarına dağıtmak amacıyla aldığı iddia edildi.

Bahse konuyla alakalı olarak yaptığımız araştırma sonucunda teknik ekipte çalışan kişiden olayın doğruluğunu teyid ettik, ancak paranın nereye harcandığından bilgisinin olmadığını öğrendik.

Somut belgelerle kanıtlanmayan gelişmelere konu isimleri yazmayı doğru bulmuyoruz. İddiayı ortaya atan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun isimleri açıklamasını bekliyoruz.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun attığı tweetler şunlardı;