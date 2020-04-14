Beşiktaş’ta neler oluyor, taraflar ne diyor?

Sözcü gazetesinin haberi;

Başlıktaki sorunun yanıtı, düello kızıştıkça daha fazla merak ediliyor. Ekim 2019’da başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi’nin geçmiş döneme dair başlattığı maliidari inceleme, eski Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ‘tweet’leriyle yeni bir boyut kazandı.

Eski yönetici, Ahmet Nur Çebi’yi, ‘Ümraniye’de yaptığı ve yapacağı ekstra harcamalara’ karşılık takıma verilen primlerden pay almakla itham etti.

Mahmutyazıcıoğlu, Futbol Direktörü Ali Naibi’ye çift prim yatırıldığını, o dönem İkinci Başkanlık yapan A.Nur Çebi’nin bu paradan kendi payını elden aldığıyla ilgili belgeleri olduğunu belirtti.

Eski idareci, Çebi’nin stat inşaatı sırasında kulübe sattığı demirlerle ilgili yaşadığı kur zararını, danışmanlık adı altında tahsil ettiğini de öne sürdü. Mevcut yönetime yakın kaynaklar, bu ifadelerin ‘yapılan incelemeye karşılık’ olduğunu savunuyor.

MEVCUT YÖNETİM SORUYOR

Fulya Otoparkı’ndaki ortaklık iddiaları ile ilgili açıklama neden yapılmıyor?

Kocaeli Birlikspor ile yapılan anlaşmada ödenen 1.3 milyon TL nerede?

Otellerde kimler konakladı, uçaklarla nerelere gidildi, fatura neden Beşiktaş’a kesildi?

Mertcan Çam (Trabzonsporlu futbolcu) transferinde neler oldu?

Beşiktaş’ın 12 çeki 36 milyon TL’ye bir firmaya verilip geri alındı ama sonra kayboldu. Bunun Kuzu İnşaat’la alakası var mı?

Orman Bakanlığı ile Ümraniye Tesisleri’ne dair davada ne oldu?

Bir futbolcunun menajerine yüzde 3’lük FIFA kararına rağmen neden yüzde 10 ödendi?

MAHMUTYAZICIOĞLU NELER DEDİ?

Güçlü başkan dediniz, kongre sizi seçti. Mazeret değil çözüm üretin.

Varsa ihanetimiz hesabını sormayan şerefsizdir ama yoksa çamur atandan hesap sormayan da namert olsun.

Türkiye’de, transfere imza atma yetkisi olmayan ilk başkan kim biliyor musunuz?

Çebi’nin bizim dönemimizde koyup da almadığı bir para varsa ben ödeyeyim kendisine.

TEKİNOKTAY NELER DEDİ?

Mahmutyazıcıoğlu’nun iddialarını yanıtsız bırakmak talihsizliktir. Camiamız rahatsızlık duymaktadır.

Meğer ikinci başkan (Çebi) birinci başkan, birinci başkan (Orman) ikinci başkanmış.

Çebi, Fulya AVM davasını bizzat takip ediyor. ‘Beşiktaş’ın menfaati için temyize gönderdik’ diyerek yanıltıcı bir beyanda bulundu. Genel Kurul iptal kararının bozulmasına itiraz ediyor, yani Yıldırım Demirören’i aklıyorlar.

Dedikodulara tek yanıt, üstü kapalı şekilde Genel Sekreter Mesut Urgancılar’dan geldi: “Başkan 10 yılın denetleneceğini söylemişti. Kimin sıkıntısı varsa bedelini ödeyecek. Boş yere oraya buraya yazarak manipülasyon yapmaya hiç gerek yok.” Buna rağmen camiadan ve taraftardan “İddialar yalansa dava açın. ‘Hesap soracağız sözünüzü tutun’ mesajları yağıyor.

Beşiktaş’ın son seçiminde Çebi ve Adalı’ya karşı aday olan Hürser Tekinoktay, açıklamalarda bulundu. Duhuliye.com’a konuşan Tekinoktay, “Seçimden önce hepsi muhalefet yapıyordu. Hakemlere, rakiplere karşı Beşiktaş’ı savunamıyorsunuz, bari bu ithamlara cevap verin. Beşiktaş, 7 yılda 1 milyar dolar para harcadı, 2.5 milyar borç yaptı. Para bolken her şey güzeldi, şimdi herkes birbirini suçlamaya başladı. Hiçbir yönetici, kendi kulübüne fatura kesemez” ifadelerini kullandı.