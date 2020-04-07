Beşiktaş’ta yer yerinden oynuyor! Primden sonra çatı faturası, kur farkı…

Mahmutyazıcıoğlu’nun Twitter’dan yaptığı paylaşımlar şöyle;

“Bizim camiada bir algı var. Mesela bir fatura gördükleri zaman sanıyorlar ki, her şey o faturada göründüğü gibi. Ama yanılıyorlar, bu sebeple çok eleştirildim ben zamanında hep sustum. Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değil arkadaşlar, sevgili büyüklerim. Yalan mı #güçlübaşkan#

Bir önceki yazıyı neden yazdım ? Sizinle bugün bir fatura paylaşacağım, görünürde gayet nizami. Ama aslında bildiğiniz asılsız, kulüpten yasal para çıkışı sağlamaya yönelik bir evrak sadece o. Sonra da meşhur beni linç ettikleri faturayı soracağız, as başkanımız

@kocadagemre ye.

Bizim çatımıza danışmanlık yapmış bu firma. Peki bizden evvel bir çatıya danışmanığı varmı? Yok. Bu danışmanlık esnasında hiç stada gelmiş mi? Hayır. Bu iş esnasında bir tane bile BJK personeli ile bir mailleşme yada yazışması varmı peki? Buda YOK. Öğrendim inanamadım. Devam…

Yapılan hizmet alımına ilişkin bir Yönetim Kurulu Kararı, İcra Kurulu Kararı yada stad ihale komisyonu işlemi varmı. #güçlübaşkan#

@AhmetNCebi

cevaplasın. Çünkü kendisi 2. başkan ve aynı zamanda stad ihale komisyonu başkanı. Bekliyoruz #güclübaskan

Evet yeni öğrendim, çok merak ediliyor bu soru. Öğrendim araştırdım. Sonuç mu, hani yıllardır konuşulur ya,

@AhmetNCebi

kulğbe satıp fatura ettiği demirler ile alakalı zarar edip kur farkı aldı diye. Bende inanmazdım eskiden. İşte bu aslında danışmanlık adı altında KUR farkı.

Danışmanlık şirketi kimdir, nedir bşraz araştıralım bakalım dedim. :)) hiç şaşırmadım. #guclubaskan a ait şirket gayet haşırneşir firma ile. Allah ticaretinizi arttırsın, daha çok kazanın, ama kimseye olduğunuzdan farklı görünmeyin.

Kulübe fatura keseceksin, demir satacaksın, yetmedi kur farkı vs. hesap edip böyle yan yollardan alacaksın, sonra da Şafak fatura kesmiş diye linç edilecek ses çıkartmayacaksın. Şafak 1 TL almış mı ona gelicez. Ama siz 10 milyonlarca fatura kesip almadınız mı? Yetmedi mi?

Hadi hodri meydan, mühür sizde yargı önünde hesaplaşmaya varmısınız? Yada artık dürüst ve samimi olma vakti mi sizin için? Bekliyorum ama durmayacağım. ”