Bilal Başaçıkoğlu imzayı attı

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor’dan ayrılan Bilal Başacıkoğlu ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde, genç bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, “Genç kardeşimize aramıza katıldığı için ‘hoş geldin’ diyoruz. Trabzon kökenli genç oyuncu olarak aramıza katıldı. İnşallah kariyerine de Trabzonspor’a da katkı sağlayacak ve kulübümüzde başarılı olacaktır. Tekrar tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Bilal Başacıkoğlu da bordo-mavili kulübe gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Herkese çok teşekkür ediyorum bana bu şans verildiği için. Umarım hem benim hem de Trabzonspor camiası için en iyisi olur.” yorumunu yaptı.

24 yaşında Trabzon kökenli Hollanda doğumlu olan oyuncunun 45 numaralı formayı giyeceği belirtildi.