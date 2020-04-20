Bild Çin’e faturayı kesti: 149 milyar euro

ABD, İngiltere ve Fransa’dan yükselen Çin’i suçlayıcı söylemlere bir yenisi daha Almanya’dan eklendi. Ülkenin en önemli yayın organı Bild, Alman ekonomisinin uğradığı zararları sayarak Pekin yönetiminin Almanya’ya 149 milyar Euro borçlu olduğunu yazdı.

Detaylı bir fatura hazırlayarak Almanya’nın salgın nedeniyle hangi alanda ne kadar zarara uğradığını detaylandıran Bild gazetesi şu kalemleri çıkardı:

Turizm gelirleri: 27 milyar euro

Film endüstrisi: 7.2 milyar euro

Lufthansa: Her bir saatlik uçuş için 1 milyon euro

Küçük işletmeler: 50 milyar euro

Bild, salgın sonrası oluşan küresel ekonomik durgunluk nedeniyle Almanya ekonomisinin yüzde 4,2 oranında küçüleceğini öngörerek bunun ise kişi başına bin 784 euro maliyeti olduğunu hesapladı.

Devlet destekli Alman yayın organı Deustche Welle Bild’in haberine geniş yer verirken Bild Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt ile 149 milyar Euroluk fatura hakkında bir de röportaj yaptı. Reichelt “Çin’in koronavirüsün dünya çapında yarattığı büyük ekonomik zarar için para ödeyip ödemeyeceğini sorduk. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e seslenerek ‘Hükümetiniz ve bilim adamlarınız uzun zaman önce koronavirüsün çok bulaşıcı olduğunu bilmek zorundaydı, ama dünyayı karanlıkta bıraktınız’ mesajını gönderdik. Batılı araştırmacılar Wuhan’da neler olduğunu bilmek istediğinde Çin’in en iyi uzmanları yanıt vermedi. Ulusal bir rezalet olduğunu düşündükleri gerçeği söylemek için çok gururlu ve milliyetçi davrandılar” ifadelerini kullandı.

Bild ayrıca Cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs salgınını dünyaya yayılmasında Çin’in bilerek sorumlu olması durumunda sonuçlarla karşılaşması gerektiği sözlerine de yer verdi.

Alman hükümeti ise henüz resmi bir girişimde bulunmadı. Ancak devlet yayın organı Deustche Welle’nin konuyu haber yapması bir işaret olarak yorumlandı.