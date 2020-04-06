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Bilim adamları yaptı: İşte koronavirüs melodisi!

ABD'de bir grup bilim adamı koronavirüsü oluşturan yapıları müzikal bir forma yansıttı.

NationalTurk 06/04/2020
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ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’den (MIT) bilim insanları, koronavirüsü oluşturan yapıları müzikal bir forma yansıtarak “koronavirüs melodisi” oluşturdu.

Melodinin oluşturulmasında yapay zeka kullanılırken bilim insanları mikroskopla kaçırma ihtimali olan ayrıntıları yapay zeka ile tespit etti.

Koronavirüs müziği için tıklayın

Profesör Markus Buehler ve ekibi oluşturulan müziği, koronavirüsün sivri uçlu proteinlerinin titreşimli yapısını incelemek üzere kullandıklarını belirtti. Virüs bu yapı nedeniyle çok bulaşıcı.

Profesör Buehler “Bu titreşimli yapıyı anlamak, özellikle ilaç araştırmaları için kritik önemde” dedi.

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