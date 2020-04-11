Bilim Kurulu Üyesi: “İnsanların sokağa taşmasının bir bedeli olacak”
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa çıkma yasağı duyurusu sonrası gelen görüntüleri değerlendirdi. Özlü, "Bugün sokaklara taşan insanların bulaştırmasının önümüzdeki günlerde bir bedelinin olacağını düşünüyorum" dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dün gece 24 TV canlı yayınında Ebru Doğan’ın sorularını yanıtladı. Sokağa çıkma yasağı duyurusu sonrası vatandaşların fırın ve tekellere akın etmesini değerlendiren Özlü, şunları kaydetti:
“Son 4-5 gündür işler iyi gidiyordu. İyi haberler geliyordu, seviniyorduk. Ama ben bugün bir kırılma noktasına geldiğimizi düşünüyorum. Bugün sokaklara taşan insanların bulaştırmasının önümüzdeki bir hafta-on gün içinde bir bedelinin olacağını düşünüyorum.”
Halkın tedbirsiz şekilde sokağa çıkmasıyla ‘korkunç bir bulaşma olasılığı’ olduğunu vurgulayan Özlü, “İyi olmasını temenni ederim ama iyi görünmüyor. Bana Türkiye’nin her yanından görüntüler geliyor. Eğer doğruysa bunlar çok ciddi problem var, mutlaka müdahale edilmeli” dedi.
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