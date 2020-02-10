Bill Gates 644 milyon dolara yat alıyor!

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, 644 milyon dolarlık bir “süper yat” alıyor. Hidrojenle çalışan Aqua adlı yatta helikopter pisti, yüzme havuzu, spor salonu ve spa da bulunuyor.

Hollanda merkezli yat mimarlığı şirketi Sinot tarafından tasarlanan 112 metrelik lüks yat için ilk sipariş 96 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates’ten geldi.

Beş güverteli yatın inşasının 2024’te tamamlanması bekleniyor. Dünyanın hidrojenle çalışan ilk yatı 14 yolcu kapasiteli. İçinde helikopter pisti, yüzme havuzu, spor salonu ve spa’sı bulunan yatta 31 kişilik mürettebat görev yapacak.

Fütüristik bir tasarımı olan yatın sıvı hidrojeni eksi 253 derecede depolama kapasitesi olan 28 tonluk iki tankı olacak.

Hidrojen ve suyu birleştirerek elektrik üretecek olan yakıt hücreleri bir megavatlık iki motoru çalıştıracak. Yatın tek emisyonu sudan ibaret olacak.

Süper yatın azami hızının saatte yaklaşık 32 kilometre, menzilinin de altı bin kilometre civarında olacağı belirtiliyor.

İngiltere’de yayımlanan Sunday Telegraph gazetesine göre, hidrojen yakıt istasyonlarının azlığı nedeniyle, yat dizel yakıtla da çalışabilecek.