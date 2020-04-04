Binlerce tıp öğrencisi her gün kapı kapı geziyor

Küba’da tıp fakültesi öğrencileri ülkenin her yanında kapı kapı dolaşarak hem tarama yapıyor, hem de virüsün yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Karayip adasında koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için çalışmalar devam ediyor.

Koronavirüs pandemisi tüm dünyada etkisini sürdürürken Küba’dan yine farklı bir uygulama dikkati çekti.

Ülke genelinde 28 bini aşkın tıp öğrencisi her gün kapı kapı gezerek vatandaşların sağlık durumunu soruyor, tarama yapmaya çalışıyor.

Küba koronavirüs salgınından kurtulmayı umuyor

Öğrenciler “Burada kaç kişi yaşıyor? Yabancılar ile temas kurdunuz mu? Takip edilecek sağlık kurallarını biliyor musunuz?” gibi soruların ardından vatandaşlarını bilgilendiriyor. öksürük, ateş gibi Covid-19 belirtisi gösterenler ise hemen en yakın sağlık kuruluşuna bildiriliyor.

Küba’da 10 bin kişiye 82 doktor

ABD’nin vahşi abluka ve yaptırımlarına rağmen ayakta kalmaya devam eden Küba, koronavirüs salgınında da dünyaca ünlü sağlık sistemine güveniyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 10 bin kişi için Rusya’da 40, ABD’de 26, Çin’de 18 doktor varken Küba’da 10 bin kişi için 82 doktor hizmet veriyor.

Öğrencilerden Caballero Gonzalez, “Zengin ülkelerin teknolojisine sahip değiliz, ancak dayanışma ve özveriye sahibiz” diyor.

Küba bu taramalarla mümkün olan en kısa sürede nüfusun yüzde 100’üne ulaşmayı hedefliyor.