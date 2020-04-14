Bir Avrupa ülkesi daha kısıtlamaları hafifletiyor

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, ülkenin 19 Nisan’dan itibaren kısıtlamaları hafifletmeye başlayacağını söyledi. RMF FM radyo istasyonuna konuşan Szumowski, “Ekonomiyi yavaşça normale döndüreceğiz” dedi.

Hükümet sözcüsü Piotr Muller ise ilk önce mağazalardaki kısıtlamaların kaldırılacağını söyledi.

Muller, Polonya Radyosuna verdiği demeçte, hükümetin Paskalya hafta sonundaki verileri analiz ettikten sonra kararların Çarşamba veya Perşembe günü alınacağını bildirdi.

Muller’in açıklamalarına göre Perşembe gününden itibaren dükkan içlerindeki müşteri sayılarındaki kısıtlama kaldırılacak, ancak vatandaşların maske veya eşarp takma zorunluluğu devam edecek.

Şu anda Polonya’da süpermarketlerde kasiyer başına 3 müşteri kuralı uygulanıyor.

Bugün itibariyle Polonya’da koronavirüs nedeniyle 251 kişi yaşamını yitirirken toplam vaka sayısı ise 7 bin 49.