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Bir Avrupa ülkesinde daha ilk ölüm vakası gerçekleşti
Koronavirüs Avrupa'da can almaya devam ediyor. Galler'de ilk ölüm vakası yetkililer tarafından doğrulandı.
Dr. Frank Atherton tarafından yapılan açıklamada Wrexham Maelor hastanesinde tedavi gören 68 yaşındaki kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Hastanın kimliğini açıklamayan Atherton, “Ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum ve gizlilik taleplerine saygı duyulmasını istiyorum” dedi.
Galler’de 124 koronavirüs vakası bulunuyor.