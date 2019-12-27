“Bir bardak şampanya içtim, hemen kafayı buldum”

Portekiz milli takımıyla kazandığı Euro 2016 şampiyonluğunu ‘kariyerinin en büyük başarısı’ olarak niteleyen Cristiano Ronaldo “Maç sırasında o kadar ağladım ki, susuz kaldım. Maç bittiğinde, kutlamalar sırasında bir bardak şampanya içtim ve hemen kafayı buldum. Ben asla içmem, ama o gün öyle özeldi ki” dedi.

Babasını alkolizmden kaybeden ve alkol kullanmadığını söyleyen, ancak şampiyonluk kutlamaları dahil çeşitli vesilelerle içerken görüntülenen Cristiano Ronaldo’nun ‘bir bardak şampanyayla’ ilgili sözleri gündem oldu.

18 aydır Juventus formasını terleten 34 yaşındaki futbol yıldızı, internetten spor yayıncılığı yapan DAZN’ye röportaj verdi.

Konu Portekiz milli takımıyla kazandığı Euro 2016 şampiyonluğuna geldiğinde “Kariyerimin en önemli kupası” diyen Ronaldo, şöyle devam etti:

“Güldüm, ağladım, biraz sarhoş oldum. Maç sırasında o kadar ağladım ki, susuz kaldım, kurudum. Maç bittiğinde, kutlamalar sırasında bir bardak şampanya içtim ve hemen kafayı buldum. Ben asla içmem ama o gün öyle özeldi ki.”