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Bir de iyi haber: Sayıları 200 bini aştı
Koronavirüs salgınında ölümler devam ederken iyileşip hastalıktan kurtulanların sayıları da artmaya devam ediyor.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 200 bin 317 kişi yeni tip koronavirüsü yenmeyi başardı.
İyileşen vaka sayısı en fazla Çin’de görüldü. Ülkede 76 bin 408 kişi sağlığına kavuştu.
Çin’den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya (26 bin 743), Almanya (19 bin 175), İtalya (16 bin 847), İran (15 bin 473), Fransa (10 bin 935) ve ABD (8 bin 878) oldu.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
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