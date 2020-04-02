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Bir de iyi haber: Sayıları 200 bini aştı

Koronavirüs salgınında ölümler devam ederken iyileşip hastalıktan kurtulanların sayıları da artmaya devam ediyor.

NationalTurk 02/04/2020
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This picture taken on March 16, 2020 during a press presentation of the hospitalisation service for future patients with coronavirus at Samson Assuta Ashdod University Hospital in the southern Israeli city of Ashdod, shows the director of the epidemics service Dr Karina Glick checking a medical ventilator control panel at a ward, while wearing protective clothing. - As of March 16, Israel has 255 confirmed cases of coronavirus with no fatalities but tens of thousands in home-quarantine. Authorities have banned gatherings of more than 10 people and ordered schools, universities, restaurants and cafes to close, among other measures. (Photo by JACK GUEZ / AFP) (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 200 bin 317 kişi yeni tip koronavirüsü yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin’de görüldü. Ülkede 76 bin 408 kişi sağlığına kavuştu.

Çin’den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya (26 bin 743), Almanya (19 bin 175), İtalya (16 bin 847), İran (15 bin 473), Fransa (10 bin 935) ve ABD (8 bin 878) oldu.

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