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Bir dev festival daha iptal edildi
Almanya'nın ünlü Oktoberfest'inden sonra bir büyük iptal haberi de İspanya'dan geldi.
İspanya’nın Pamplona şehrinde her yıl temmuz ayında düzenlenen San Fermin Festivali koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.
Binlerce kişinin katıldığı boğa koşusuyla ünlenen festival, tarihinde çok az kez yapılamadı. Pamplona Belediye Başkanı Ana Elizalde “Beklenen bir şeydi ancak hala bizi derinden üzüyor” ifadelerini kullandı.
Her yıl binlerce katılımcıyı çeken ve Ernest Hemingway’in “The Sun Also Rises” adlı romanında meşhur olan festival, boğa koşusuyla tüm dünyanın dikkatini çekiyordu.
Bu sabah Almanya’da her yıl milyonlarca kişinin katıldığı Oktoberfest’in de iptal edildiği duyurulmuştu.
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