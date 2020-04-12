Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre dün 510 olan Kovid-19 hastalarındaki günlük ölüm sayısı bugün 619’a yükseldi.

Virüsten kaynaklanan ölü sayısı 23 Mart’ta 462 olarak açıklandıktan sonra diğer günlerde sırasıyla 514, 738, 655, 769, 832, 838, 812, 849, 864, 950, 932, 809, 674, 637, 743, 757, 683, 605 ve 510 olarak verilmişti.

Diğer yandan vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 167 artışla toplamda 166 bin 19 oldu.

Ayrıca Kovid-19’dan iyileşenlerin düne göre 3 bin 282 artışla 62 bin 391’e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan El Pais gazetesine demeç veren Ticaret, Turizm ve Endüstri Bakanı Reyes Maroto, “Aşı bulunana kadar hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O zamana kadar güvenli mesafenin korunması için her türlü kitlesel etkinlik sınırlı yapılacak. Eskisi gibi alışveriş yapamayacağız, iş yerlerinde sosyal mesafenin korunması gerekecek. Bir dönem, plajlar dahil her yerde sosyal mesafeyi korumamız gerekecek.” dedi.

Kovid-19’dan kaynaklanan belirsizliğin tüm sektörlerde olduğunu vurgulayan Maroto, sınırların ve havaalanlarının açılmasıyla ilgili kararın diğer Avrupa ülkelerindeki gelişmelere bağlı olarak alınacağını kaydetti.