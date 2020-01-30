Bir günde 85 milyon kişilik yiyeceği tükettiler! Türkiye de risk altında

Doğu Afrika’daki çekirge istilası yayılmaya devam ediyor. Çekirgeler sadece Kenya’da bir gün içerisinde 85 milyon kişiye yetecek yiyeceği tüketti. Riskli ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Somali, Kenya ve Etiyopya gibi ülkeleri etkisi altına alan çekirge salgını Afrika Boynuzu olarak tanımlanan bölgedeki tüm gıda güvenliğini riske atıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre şimdiye kadar ‘benzeri görülmemiş bir tehdit’ olarak tanımlanan salgın kapsamında günde 150 kilometre hızla yayılım gösteren istilacı çekirgeler sadece Kenya’da bir günde 85 milyon kişiye yetecek kadar gıdayı tüketti.

FAO’nun raporuna göre bu salgın dünyada yaklaşık 800 milyon insanın geçim kaynaklarına zarar verme riski taşıyor. Uzmanlar istilayı durdurmak için ‘çekirgeleri yiyin’ tavsiyesinde bulunmuştu. Yaşanan salgın, Afrika Boynuzu’nda son 25 yılda, Kenya için ise son 70 yılda yaşananların en kötüsü olarak tanımlanıyor.

Uzmanlara göre çekirge istilası küresel ısınmanın etkilerinin yaşandığı Türkiye için de büyük risk oluşturuyor. Yakın dönemde ani hava değişimlerine bağlı olarak Şanlıurfa başta olmak üzere çok sayıda bölgede yaşanan çekirge istilaları sonucunda tarım ürünleri zarar görmüş ve Türkiye’nin büyük bölümüne gönderilen gıda ürünlerinin fiyatlarında da değişimler yaşanmıştı. Geçmişte yaşanan çok sayıda çekirge istilası sonucunca bölgesel kıtlıklar meydana gelmişti.

Hindistan, İran, Suudi Arabistan, Pakistan, Umman, Uganda ve Güney Sudan da riskli ülkeler arasında yer alıyor.