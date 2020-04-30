Bir ülke daha virüsü yeniyor! Vaka görülmedi

Güney Kore’de son 24 saat içerisinde ülkede yeni yerli kaynaklı vaka görülmedi. Bu durum 29 Şubat’tan beri ilk kez yaşandı. Son 24 saatte sadece 4 vaka görülürken bunların da yurt dışından gelenler olduğu açıklandı.

Koronavirüs salgını ile ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Salgına karşı en etkili ve zamanında müdahaleyi yapan ülkelerin başında gelen Güney Kore’den gelen son açıklama da yüzleri güldürdü.

Güney Kore Bulaşıcı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, son 24 saat içerisinde ülkede yeni yerli kaynaklı vaka görülmediğini, bu durumun 29 Şubat’tan beri ilk kez yaşandığını açıkladı. Açıklanan 4 koronavirüs vakası ise yurt dışı kaynaklı.

Ülkede vaka sayısı 10 bin 765 olurken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 247. Son 24 saatte bir kişi yaşamını yitirdi.

Bu arada Hong Kong’ta da son 4 gündür hiç yeni vaka çıkmadı. Çin de son 24 saatte sadece 4 vaka bildirdi.