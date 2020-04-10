Bir ülkeden daha iyi haber! Salgının başından beri ilk kez…

Koronavirüsle mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen Güney Kore’de salgının merkezi Daegu kenti, salgın ın başlangıcından bu yana ilk kez yeni koronavirüs vakası bildirmedi.

Güney Kore genelinde ise 27 yeni koronavirüs vakası olduğu açıklandı. Bu da son 50 günün en az vaka bildirimi.

Ancak yetkililer şehirde rehavet yaşanmasından korkuyor. Sağlık yetkilileri özellikle Paskalya haftasonu öncesinde ciddi şekilde halkı uyarıyor.

Büyük kilise ayinlerinden endişe edilirken başbakan dini grupları kitle toplantılarından kaçınmaya çağırdı.

Güney Kore’de seçimler

Bu arada Güney Koreliler gelecek hafta yapılacak parlamento seçimleri öncesinde sandıklara iki gün öncesinden gidiyor. Tüm seçmenler maske takmaları konusunda uyarıldı. Oy kullanan herkesin ateşi ölçülecek ve sandık başında sıra beklerken aralarında en az bir metre mesafe olacak. Oylama kabinine giren herkes ellerini dezenfekte etmek ve plastik eldiven giymek zorunda kalacak.

Ulusal Seçim Komisyonu, hafif semptomları olan Covid-19 hastalarının tedavi edildiği sekiz tesiste oy kullanma istasyonları kurdu.