Hüseyin Özer’in Hayatı Film Oldu!

Hüseyin Özer, Londra’da kurduğu Sofra restoran zinciriyle dünya çapında tanınan bir şef ve girişimci olarak, zorluklarla dolu hayat hikayesiyle ilham vermeye devam ediyor. Şimdi ise bu ilham verici yaşam öyküsü, “HUSİN” adlı belgesel filmle beyaz perdeye taşındı.

Yönetmenliğini Erol Koçan’ın üstlendiği filmin Londra’daki galası, büyük bir ilgiyle karşılandı. Gösterime, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eşi Sevcan Ertaş, eski milli kaleci Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber gibi tanınmış isimler katıldı.

Hüseyin Özer: Zorluklardan Zirveye

Hüseyin Özer, Tokat’ın Reşadiye ilçesinde dünyaya geldi ve çocuk yaşta büyük zorluklarla karşılaştı. Okuma yazmayı kendi başına öğrenen Özer, genç yaşta Ankara’ya giderek farklı işlerde çalıştı. Daha sonra İstanbul’a taşınan Özer, bir dönercide çalışırken İngilizce öğrenmeye başladı ve kısa süre içinde hayalini gerçekleştirmek için Londra’ya gitti.

Londra’da da bir dönercide çalışarak geçimini sağlayan Özer, kazandığı tecrübeyle kendi işini kurmaya karar verdi. Sofra adını verdiği restoran zinciri, kısa sürede Londra’nın en prestijli mekanlarından biri haline geldi ve Hüseyin Özer, Türk mutfağını dünyaya tanıtan en önemli şeflerden biri olarak anılmaya başladı.

Özer’in Hayatı “HUSİN” Filmiyle Anlatılıyor

Yönetmen Erol Koçan, film hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Dr. Şef Hüseyin Özer’in hayat hikayesini anlatan ‘HUSİN’ belgesel drama filminin çekimleri esnasında bazen güldük, bazen hüzünlendik. Topluma örnek olacak bir yaşam hikayesi izleyiciyle buluştu.”

Filmde, Özer’in İngiliz Kraliyet Ailesi’ne yemek hazırlaması, Michelin yıldızı alan ilk Türk şef olma başarısı ve Sofra restoranlarının yükselişi gibi önemli anlar yer alıyor.

Filmin galasında konuşan Işıl Reçber, “Etkileyici ve ilham verici bir hikâye, herkesin mutlaka izlemesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Özer, başarılarla dolu kariyerinin yanı sıra, genç girişimcilere ilham olmaya devam ediyor. “HUSİN”, sadece bir şefin hikayesini değil, zorluklarla mücadele ederek başarıya ulaşan bir insanın azmini de gözler önüne seriyor.