Biyolojik saldırı iddiası! 20 trilyon dolar…

ABD’li avukat Larry Klayman ve savunma grubu Freedom Watch, Çin hükümeti, Çin ordusu, Wuhan Viroloji Enstitüsü ile enstitü direktörü Shi Zhengli ve Çin ordusu Tümgenerali Chen Wei’ne 20 trilyon dolar değerinde tazminat davası açtı.

ABD’li avukatlar Çin’i terörizme maddi destek sağlama, ABD vatandaşlarının zarar görmesine ve ölümüne yol açmak için komplo kurmak, ihmal, ölüme neden olmak ve saldırı ile suçladı.

Suç duyurusunda koronavirüsünün Wuhan Viroloji Enstitüsü’nden yayıldığı, kitlesel ölümlere yol açmak için tasarlandığı iddia edildi.

Avkutlar ayrıca koronavirüs hakkında konuşan ve uluslararası alanda tehlikeye dikkat çeken Çinli doktorların susturulduğunu da öne sürdü.