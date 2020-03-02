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BM Komisyonu: Rusya ve Suriye savaş suçu işledi
BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak, Rusya Hava Kuvvetlerinin ise İdlib'de sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işlediğini bildirildi.
BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin Suriye’de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini bildirdi.
BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu’nda “Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib’de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi” denildi.