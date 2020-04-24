Boris Johnson iyileşti

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un iyileştiğini açıkladı. Sky News’e konuşan Hancock “Doktorları tavsiye eder etmez işe döneceğinden eminim. Onunla dün konuştum, çok iyi ve formda” dedi.

BBC siyaset muhabiri Leila Nathoo ise Johnson’un Downing Caddesi’ne dönüşü için resmi bir takvim olmadığını yazdı.

Sızan haberlere göre Johnson, kendisine vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir görüşme gerçekleştirdi ancak işe dönüp dönmeyeceğiyle bir konuşma olmadı.

Johnson birkaç gün içinde Kraliçe ve ABD Başkanı Donald Trump ile de telefon konuşması gerçekleştirdi.