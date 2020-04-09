Boris Johnson’un durumu hakkında son açıklama

Son dakika haberine göre Yoğun bakımda corona virüs (COVID-19) tedavisinde olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sağlık durumuna dair açıklama yapıldı.

İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden, Başbakan Boris Johnson’ın sağlık durumuna dair BBC televizyonuna açıklama yaptı.

Dowden, “Başbakanın durumu dün de açıkladığımız gibi stabil bir şekilde gelişerek devam ediyor. onun için her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.