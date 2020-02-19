Borsa endeksinden 2 sıfır atılacak

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, borsanın halka arzı için yıl bitmeden hazır olacaklarını söyledi, Atilla Mayıs’ta endeksten iki sıfır atmayı planladıklarını ifade etti.

Sohbet toplantısında konuşan Atilla, borsanın halka arzı için yıl bitmeden hazır hale geleceklerini ve gündeme alacaklarını söyledi. Atilla, Mayıs ayında Borsa İstanbul’da 2 sıfır atmayı planladıklarını ifade etti.

Akşam seansında ortalama 200 milyon TL işlem geçtiğini, gidişattan memnun olduklarını belirten Atilla, Borsa İstanbul’u Finans Merkezi’ne taşıma niyetleri olduğunu ve taşınmanın 2022, 2023’ü bulacağını söyledi.

Atilla’nın açıklamasında öne çıkanlar şöyle;

– İşlem hacimlerimiz geçen seneye göre ikiye katlandı.

– Daha fazla yerli yatırımcının gelmesi için çalışmalar var ancak olgunlaşmadı.

– Açığa satış yasağının kalkmasını takipteyiz.

– Kapalı tahtalar ile ilgili bizim tarafımızda yapılabilecek bir şey yok.

– Halka açıklık oranı çok düşük hisselerde düzenleme olacak.

– Temettünün vergilendirilmesi konusunu diğer kurumlarla ortak çalışıyoruz, sade hale gelmeli.

– Borsada yüksek frekanslı işlem payı yüzde 16-17 seviyesinde. Endişe edecek durum yok.

– Ödünç piyasasını daha aktif hale getirmek için çalışma başlattık.

– Bitcoin’in borsada alınıp satılması yakın zamanda zor. Vadeli işlemlerde düşünülebilir.