Borsa işlemleri 2013’ten beri ilk kez durduruldu

Bugün ABD borsalarının yüzde 7’ye varan düşüşle açılması üzerine hisse alım satımları otomatik olarak geçici şekilde durdu.

15 dakikalık kesintinin ardından işlemler yeniden başladığında, üç büyük endeks olan Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 yüzde 6’nın üzerinde düşüşle seyrediyordu.

2013’ten beri yürürlükte olan yeni sistem uyarınca işlemlerin otomatik olarak durması böylece ilk kez devreye girmiş oldu.

Bugün küresel çapta hisseler, 2008 mali krizinden beri en kötü günü yaşadı.

Asya’dan Avrupa’ya rekor düşüşler yaşanırken, petrol ihracatçısı Norveç’te borsa yüzde 12, Latin Amerika’nın kırılgan ekonomisi Arjantin’de borsa yüzde 9 düşüşü gördü.

Zaten koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin kroşesini yemiş borsa, Rusya ile Suudi Arabistan’ın petrol üretiminde ek kesinti konusunda uzlaşamaması sonucu fiyatların son 4 yılın en dibine inmesinin etkisiyle nakavt oldu.

Petrol fiyatlarının bugüne yüzde 30 düşüşle girmesi, 1991 Körfez Savaşı’nın başlangıcından beri bir günde yaşanan en büyük düşüş oldu. Daha sonra yüzde 20’nin altında düşüşe geçti.

Piyasaların verdiği tepkiyi ‘tam bir kıyım’ diye niteleyen analistler, bugünü ‘Kara Pazartesi’ diye niteledi.

Seven Yatırım Yönetimi’nden Justin Urquhart-Stewart, “Bu, piyasalarda uzun zamandır görmediğim bir gerginlik düzeyinin göstergesi” dedi.

Urquhart-Stewart’a göre yatırımcılar Suudi Arabistan ve Rusya’nın ne yapabileceğini öngöremediğinden hızla hisse satıyor.