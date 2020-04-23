“Boş orta koltuk” tartışması! “Fikir aptalca, uygulanamaz”

Ryanair’in patronu Michael O’Leary, bazı havayolu şirketlerinin Covid-19 ile savaşmak için orta koltukları boş tutulması yönündeki fikirlerini “aptalca” bulduğunu, fikrin uygulamaya geçilmesi halinde iç uçmayacaklarını söyledi.

O’Leary, Temmuz ayında seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesi durumunda uçuşların %80’inin Ekim ayına kadar devam edebileceğinden umutlu olduğunu belirtti. Ancak boş koltukların güvenli bir sosyal mesafeyi sağlamadığını ve mali açıdan imkansız olduğunu iddia eden O’Leary “İrlanda hükümeti böyle bir kural koyarsa uçmayacağız” dedi.

Uzmanlar bazı kısıtlamalarla yaz aylarında uçuşların normale dönmesini beklediklerini ifade ediyor.

Emirates, easyJet ve Delta gibi havayolu şirketleri orta koltukları boş tutmayı planladıklarını ve bazı hükümetlerin bunu bir kural haline getireceğini düşünüyor.

Ancak O’Leary Financial Times’a yaptığı açıklamada yolcular arasında 2 metrelik güvenli bir mesafeyi sağlamadığı için boş orta koltuk fikrinin aptalca olduğunu savunarak “Asya’yı örnek almalıyız. İnsanları maske takmaya zorlamalı ve uçağa binmeden önce ateşlerini ölçmeliyiz. Bu tip etkili önlemlerle yolumuza devam edebiliriz. Ryanair olarak hızlı bir toparlanma bekliyoruz.” diye konuştu.

Bu arada, Avrupa Adalet Divanı Ryanair ve diğer havayollarının gelecekte online teklif verirken biletin tam fiyatını belirtmesi gerektiğine karar verdi.